DE
FR
Abonnieren

Studie vom Swiss Finance Institute
3 Billionen US-Dollar in Nachhaltigkeitsfonds

Weltweit haben Anleger 2024 rund 3 Billionen US-Dollar in sogenannte Nachhaltigkeitsfonds gesteckt. Damit hat sich das Vermögen seit 2018 etwa versechsfacht, wie eine Untersuchung des Swiss Finance Institute (SFI) zeigt.
Publiziert: 08:04 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Weltweit wird wieder etwas mehr Geld in nachhaltige Fonds investiert. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Rückgang im Jahr 2022 legten die Gelder zuletzt weltweit wieder leicht zu und übertrafen im vergangenen Jahr den bisherigen Höchststand von 2021. 

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: In den USA kam es seit Ende 2022 durchgehend zu Mittelabflüssen, während Europa weiter Zuflüsse verzeichnete - wenn auch auf tieferem Niveau.

Im Bereich von Anleihen und Krediten zeigt sich ein ähnliches Bild: Das Emissionsvolumen von als nachhaltig klassifizieren Anleihen erreichte 2024 rund eine Billion US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau von 2021. Die Emission «grüner» Kredite hat sich im selben Zeitraum hingegen fast verdreifacht.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen