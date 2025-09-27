3 Billionen US-Dollar in Nachhaltigkeitsfonds

Weltweit haben Anleger 2024 rund 3 Billionen US-Dollar in sogenannte Nachhaltigkeitsfonds gesteckt. Damit hat sich das Vermögen seit 2018 etwa versechsfacht, wie eine Untersuchung des Swiss Finance Institute (SFI) zeigt.

Weltweit wird wieder etwas mehr Geld in nachhaltige Fonds investiert. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach einem Rückgang im Jahr 2022 legten die Gelder zuletzt weltweit wieder leicht zu und übertrafen im vergangenen Jahr den bisherigen Höchststand von 2021.

Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: In den USA kam es seit Ende 2022 durchgehend zu Mittelabflüssen, während Europa weiter Zuflüsse verzeichnete - wenn auch auf tieferem Niveau.

Im Bereich von Anleihen und Krediten zeigt sich ein ähnliches Bild: Das Emissionsvolumen von als nachhaltig klassifizieren Anleihen erreichte 2024 rund eine Billion US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau von 2021. Die Emission «grüner» Kredite hat sich im selben Zeitraum hingegen fast verdreifacht.