1/7 Airbnb hat die beliebtesten Reiseziele 2025 ausgewertet. Auf Rang 5: Cartagena in Kolumbien. Foto: ROBLES

Auf einen Blick Airbnb enthüllt beliebteste Reiseziele 2025 basierend auf Suchanfragen

Europäische Städte und US-Destinationen dominieren die Top-Reiseziele

Mexikanische Stadt ist das beliebteste Reiseziel unter 25 Orten

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

An den Strand? Oder doch lieber in die Berge? Bei der Ferienauswahl hat man die Qual der Wahl. Die Buchungsplattform Airbnb hat deshalb anhand von Suchanfragen ausgewertet, welche Reiseziele dieses Jahr besonders gefragt sind. Auf der Plattform kann man vor allem Ferienunterkünfte mieten.

Klassiker in Europa

Gleich mehrere Städte Europas gehören zu den beliebtesten Reisezielen für dieses Jahr. Darunter Klassiker wie Palermo (I), Sevilla (Spanien) oder die walisische Hauptstadt Cardiff. Der deutsche Kur-Ort Bad Staffelstein, der für seine Thermalbäder bekannt ist, erfreut sich dieses Jahr ebenfalls grosser Beliebtheit. In Frankreich sind mit Combloux und Les Deux Alpes vor allem Reiseziele in den Bergen beliebt.

Combloux in Frankreich ist auch ein beliebtes Skigebiet. Foto: AirBnB

Nordamerika gefragt

Unter den 25 beliebtesten Reiseziele befinden sich gleich fünf Destinationen in den USA. Bei Footballfans ist beispielsweise die Stadt Green Bay in Wisconsin gefragt – insbesondere im April, wenn der Draft stattfindet. Gemäss Airbnb wird es immer üblicher, dass man für grosse Events wie Sportturniere Erlebnisreisen macht. Ebenfalls beliebt ist dieses Jahr die Stadt Baton Rouge, die Hauptstadt des US-Bundesstaats Louisiana.

Jacksonville in Florida bietet kilometerweise unberührte Strände. Foto: AirBnB

Mit Vancouver ist auch eine kanadische Stadt vertreten. Das beliebteste Reiseziel überhaupt liegt jedoch in Mexiko: Puerto Escondido. Dabei handelt es sich gemäss Airbnb um ein «Strandparadies». Es gibt immer mehr Flugverbindungen in die Stadt mit 30'000 Einwohnern.

Fast alle Kontinente vertreten

Mit Manly in New South Wales und Whitsundays in Queensland finden sich auch zwei Reiseziele in Australien auf der Rangliste. Die bei Touristen beliebten Länder Brasilien und Thailand sind ebenfalls mit je zwei Destinationen vertreten.

Damit sind Reiseziele über den gesamten Globus vertreten. Zumindest fast: Es fällt auf, dass Reiseziele auf dem afrikanischen Kontinent in der Rangliste komplett fehlen. Dabei kommt es wohl auch darauf an, wie gross das Angebot von Airbnb in den jeweiligen Destinationen jeweils ist.