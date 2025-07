1/7 Immer häufiger kaufen wir im Internet ein. Foto: Imago

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Es ist so schnell passiert: Beim Stöbern im Internet findet man die Hose, die man schon lange sucht. Die Homepage erscheint seriös und hat eine Schweizer Domain – und schon ist das begehrte Kleidungsstück bestellt. Die Ware kommt dann aber direkt aus China, qualitativ entspricht sie nicht den Versprechungen. Reklamieren ist zwecklos, eine Kontaktadresse gibt es nicht. Und vor allem: Das Geld ist futsch. Selbst das Porto für eine Rücksendung ist herausgeworfenes Geld.

Diese sogenannten Dropshipping-Shops, die derzeit vor allem auf Instagram und Tiktok aggressiv um zahlungskräftige Kundschaft werben, sind auch dem Konsumentenschutz ein Dorn im Auge. «Illegale Dropshipping-Shops tarnen sich teils als schweizerische Ladengeschäfte und locken Konsumentinnen und Konsumenten mit Ramschware in die Falle», heisst es in einer Mitteilung. Sie verwenden Internetadressen wie bergmode.ch oder schneider-mode.ch und geben sich so einen lokalen Anstrich.

Anzeige gegen acht Shops

Der Konsumentenschutz führt eine Schwarze Liste und hat bei 17 Shopbetreibern interveniert – teilweise erfolgreich: Neun haben reagiert oder die Seiten vom Netz genommen. Gegen acht Uneinsichtige hat der Konsumentenschutz nun Strafanzeige eingereicht. Er fordert, dass betrügerische Shops rasch vom Netz genommen werden.

Gegen diese acht Shops hat der Konsumentenschutz Strafanzeige eingereicht:

Name des Shops Grund für Abmahnung aureliusmode.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falsche Bewertungen

falscher CH-Bezug ayvista.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falsche Bewertungen bergmode.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falscher CH-Bezug divenza.ch kein Impressum elegantum.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falsche Bewertungen finisio.ch kein Impressum schneider-mode.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falsche Bewertungen swisslagerverkauf.ch kein Impressum

falsche Rabatte

falsche Bewertungen

Jan Liechti, Leiter Recht beim Konsumentenschutz, fordert das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf, solche betrügerischen Shops zu stoppen. «Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist die aktuelle Situation untragbar», findet er. «Das Seco muss jetzt gegen illegale Anbieter vorgehen und sicherstellen, dass betrügerische Shops rasch vom Netz genommen werden.»

Influencer hoffen auf schnelles Geld

Dropshipping ist eine Form des Handels, bei der ein Händler Ware vom Lieferanten erwirbt und sie an Kunden weiterverkauft, ohne physischen Kontakt mit der Ware zu haben. Seit einiger Zeit tauchen immer mehr solcher Shops im Internet auf – mit der Hoffnung, ohne viel Aufwand schnelles Geld zu machen. In den sozialen Medien propagieren Influencer, mit Dropshipping über Nacht reich zu werden.

So kaufst du sicher im Internet Verifiziere vor dem Kauf, wo der Webshop beheimatet ist. Du findest die Angaben unter «Impressum», «Über uns» oder «Kontakt»

Prüfe auf der Website des Shops auch, ob es auch eine Schweizer Telefonnummer zum Nachfassen gibt

Kaufe nur bei vertrauten Onlineshops ein und prüfe, dass die URL korrekt ist – Betrüger machen sich Tippfehler gerne zunutze!

Ist das Angebot «zu gut, um wahr zu sein»? Dann ist erhöhte Vorsicht geboten

Lies die AGB vor dem Kauf durch, insbesondere hinsichtlich Rückgaberecht, Widerrufsmöglichkeiten, Lieferfristen und versteckten Kosten

Bestelle wenn möglich auf Rechnung statt über Vorausbezahlung

Vorsicht beim Anklicken von Links in E-Mails oder Kurznachrichten, sowie beim Ausfüllen von Onlineformularen und Gewinnspielen

Schau auf Bewertungswebseiten wie Trustpilot nach, wie andere Nutzer die Plattform beurteilen oder welche Erfahrungen sie damit gemacht haben

Ein beliebtes Vorgehen bei Kritik: Die Betreiber machen einfach weiter – unter einem anderen Namen. Mit den Strafanzeigen baut der Konsumentenschutz nun Druck auf die Dropshipping-Masche auf.