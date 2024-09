Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Die Steuererklärung füllt wohl niemand gerne aus. In einigen Kantonen konnte die Frist für die Steuererklärung 2023 bis Ende September verlängert werden – so in den Kantonen Zürich oder Basel-Stadt. Wer also zu den Steuermuffel gehört, hat jetzt nochmals Zeit, die Steuererklärung 2023 auszufüllen. In einigen Kantonen bleibt gar bis Ende Jahr Zeit.