1/4 Auch aus der Luft wird der Brand bekämpft.

AFP Agence France Presse

In Griechenland sind nach Angaben der Feuerwehr am Freitag 45 neue Waldbrände gemeldet worden. Die Wetterbedingungen «sind extrem schwierig, die Windgeschwindigkeit hat am Freitag in einigen Regionen 95 Stundenkilometer überschritten» und erschwere so die Arbeit der Piloten von Löschflugzeugen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Insgesamt seien «45 Feuerausbrüche im ganzen Land registriert» worden. Am dritten Tag in Folge mit starkem Wind wurden vorbeugend einige Dörfer vor allem auf der Peloponnes-Halbinsel im Süden des Landes evakuiert.

Mindestens vier grössere Feuer brachen auf dem Peloponnes nahe der Stadt Megalopoli im Regionalbezirk Arkadien sowie in den Regionalbezirken Argolida, Messenien und Achaia aus. Nahe Megalopoli brannte es in der Nähe eines Kraftwerks der griechischen Stromkonzerns DEI. Dort kämpfen laut der griechischen Nachrichtenagentur Ana mehr als 40 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen, sechs Löschflugzeugen und zwei Helikoptern gegen die Flammen.

Vergangene Woche hatte Griechenland die früheste Hitzewelle seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemeldet. Vergangenen Sommer litt das Land unter einer extrem langen Hitzewelle, die zu zahlreichen Waldbränden führte. Insgesamt gingen dabei fast 175'000 Hektar Wald und landwirtschaftliche Flächen in Flammen auf. Wissenschaftlern zufolge werden Waldbrände durch die menschengemachte Erderwärmung häufiger und heftiger.