Pensionskassen mit Höhenflug im 2024

Die Pensionskassen in der Schweiz verzeichnen nach einem guten Anlagejahr 2023 auch im laufenden Jahr bisher ein positives Ergebnis. Im Durchschnitt konnten die Vorsorgeinstitutionen laut einer Studie der Beratungsfirma Complementa in den ersten acht Monaten eine Rendite von 6,1 Prozent erzielen.

Im vergangenen Gesamtjahr 2023 viel die Rendite mit 5,2 Prozent etwas tiefer aus. «Insbesondere die Aktienmärkte konnten nahtlos an die Endjahresrally des Vorjahres anknüpfen», erklärte Thomas Breitenmoser, Geschäftsleitungsmitglied bei Complementa. Das gute Anlageergebnis wirkte sich auch auf den Deckungsgrad der Pensionskassen aus. Dieser stieg im Schnitt auf 112,6 Prozent per Ende August 2024 von zuvor 107,6 Prozent per Ende 2023.