Die USA-Einreise könnte für Sprachlernende und Studenten komplizierter werden. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts USA plant Wiederaufnahme von Visa-Interviews für ausländische Studienanwärter

Strengere Überprüfung der Online-Aktivitäten von Visa-Antragstellern geplant

Neue Verfahren sollen innerhalb von fünf Arbeitstagen beginnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die USA wollen Medienberichten zufolge wieder Termine für Visa-Interviews mit ausländischen Studienanwärtern ansetzen. Das berichteten «Politico» und die «Washington Post» unter Berufung auf eine interne Anordnung des Aussenministeriums, die am Mittwoch (Ortszeit) an US-Botschaften und Konsulate gesendet worden sei. Visa-Antragssteller müssen sich demnach allerdings künftig einer stärkeren Überprüfung ihrer Online-Aktivitäten unterziehen. Das würde direkt auch Schweizerinnen und Schweizer treffen, die in den USA studieren oder Englisch lernen wollen.

Vergangenen Monat hatte das Aussenministerium übereinstimmenden Medienberichten zufolge US-Botschaften und Konsulate weltweit angewiesen, vorerst keine neuen Termine für Visa-Anträge von ausländischen Studierenden und Teilnehmern von Austauschprogrammen zu vergeben.

Überprüfung der sozialen Medien und Datenbanken

Die «Washington Post» berichtet nun, dass Bewerberinnen und Bewerber ihre Accounts in sozialen Medien angesichts der strikteren Überprüfungen künftig auf «öffentlich» stellen müssten. Betroffen seien Personen, die Visa der Kategorien F, M und J beantragten. Diese gelten etwa für Studierende, Austauschschüler und Au-pairs. Die Richtlinie gilt den Angaben nach unabhängig von der jeweiligen Studieneinrichtung.

Weiter heisst es, Zweck der Überprüfung ist laut Anordnung, Bewerberinnen und Bewerber mit «feindseligen Einstellungen» gegenüber den USA ausfindig zu machen, sowie solche, die «ausländische Terroristen» unterstützten oder durch antisemitische Taten auffielen. Nach Angaben der Zeitung sollen die neuen Verfahren innerhalb von fünf Arbeitstagen beginnen.

«Politico» zufolge soll nicht nur das Auftreten der Antragssteller in sozialen Medien überprüft werden - auch die Präsenz im Netz im Allgemeinen soll einbezogen werden. Das umfasse etwa auch Informationen in Online-Datenbanken, hiess es.