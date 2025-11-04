DE
Nintendo sieht starke Nachfrage nach neuer Switch-2-Konsole

Die Nachfrage nach der Switch-2-Konsole von Nintendo reisst nicht ab. Im laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 wird nun mit dem Verkauf von 19 Millionen Geräten gerechnet, teilte das japanische Unternehmen in Kyoto mit. Bislang standen 15 Millionen Stück im Plan.
Publiziert: 12:02 Uhr
Nintendo will nun innert eines Geschäftsjahres 19 Millionen Switch-2-Konsolen verkaufen. (Archivbild)
Foto: Richard Drew
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die technisch aufgerüstete Switch-2-Konsole ist seit Anfang Juni auf dem Markt, und die Nachfrage ist seitdem gross. Vor diesem Hintergrund werden die Japaner auch bei ihren Ergebniszielen zuversichtlicher, nachdem das vergangene Quartal die Markterwartungen übertroffen hatte.

Nintendo erwartet für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr jetzt einen Umsatz von 2,25 Billionen Yen (11,9 Mrd Franken) und damit fast ein Fünftel mehr als bislang avisiert. Von den Erlösen sollen 370 Milliarden Yen (1,95 Mrd Franken) Yen als operativer Gewinn bleiben. Zudem sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten.

Nintendo-Fans hatten jahrelang der zweiten Generation der Konsole entgegengefiebert. Die Switch 2 bietet bessere Bildqualität und mehr Rechenleistung für ein flüssigeres Spielerlebnis. Sie ist mit einem Preis ab 470 Euro aber auch deutlich teurer als das ursprüngliche Modell.

Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa gab sich bislang zurückhaltend. Seiner Auffassung nach wird es nicht leicht sein, die Dynamik aufrechtzuerhalten. Er verwies neben dem hohen Preis auf makroökonomische Herausforderungen wie die Handelskonflikte zwischen den USA und China und die erhöhten Zölle der US-Regierung. Marktbeobachter erwarten aber, dass sich die Verkäufe der Switch 2 mit Beginn der Geschenksaison beschleunigen werden.

