Auf einen Blick Raiffeisen senkt Zinsempfehlungen für Sparkonten ab 1. März

Einzelne Raiffeisenbanken sind frei in der Gestaltung ihrer Konditionen

Sparen könnte sich auch bei den Banken der genossenschaftlich organisierten Raiffeisen demnächst weniger lohnen. Die Raiffeisen-Schweiz-Genossenschaft senkt ihre Zinsempfehlungen an die einzelnen Raiffeisenbanken für Sparkonten.

Mit Wirkung zum 1. März empfiehlt die Gruppe für Mitglieder-Sparkonten nur noch eine Verzinsung von 0,30 nach zuvor 0,50 Prozent. Für Einlagen über 100'000 Franken sinkt der Zins von 0,25 auf 0,15 Prozent. Für die diversen Firmensparkonten beträgt der Rückgang bis zu 0,25 Prozentpunkte.

Die Raiffeisen-Gruppe gibt nur eine Empfehlung an die einzelnen Genossenschaften ab. Diese sind in der konkreten Ausgestaltung ihrer Konditionen aber frei. Auch andere Banken haben die Zinsen in den vergangenen Monaten bereits gesenkt. Die Übersicht findest Du hier.