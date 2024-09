So Skifahren wie Netflix schauen

Kurz zusammengefasst Toggenburg Bergbahnen lancieren ein monatliches Subscription-Modell

Das Modell bietet Rabatte und exklusive Abo-Events

Ein Abo kostet 79 Franken pro Monat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Passend zum ersten Schnee in der Schweiz, feilen Bergbahnen und Skigebiete an den Ticketpreisen für die bevorstehende Wintersaison. Die ersten haben ihre Tarife bereits aufgeschaltet.

Darunter auch die Toggenburg Bergbahnen. Zum nachfragebasierten Preismodell für Tages- oder anderen kurzfristigen Tickets, bewerben die Toggenburger ein neues Preismodell als Innovation. Offenbar hat man sich vom Netflix-Abomodell inspirieren lassen. «Als erste Bergbahn der Schweiz lancieren wir am Chäserrugg ein Subscription-Modell für das Ticket, wie man es von Streaming-Anbietern kennt», erklärt Marketingleiter Alex Singenberger (39) im Gespräch mit Blick.

Sieben Prozent teurer – dafür mehr Leistungen

Dieses «Chäserrugg Abo» wird monatlich bezahlt. 79 Franken kostet es für ganzjährig uneingeschränkten Zugang zum Gebiet während der offiziellen Öffnungszeiten und zu öffentlichen Events. Die Mindestlaufzeit beträgt zwölf Monate, anschliessend kann es jederzeit im Kundenportal gekündigt werden. Eine Variante für Familien – zwei Erwachsene und alle Kinder bis 17 Jahre – kostet 158 Franken im Monat.

Für Gäste des Toggenburger Skigebiets Chäserrugg gibt es ein neues Abo-Angebot mit monatlichen Ratenzahlungen. Foto: Manuel Lusti 1/4

Für eine Einzelperson kostet das neue Chäserrugg-Abo folglich 948 Franken. Zuvor kostete ein Jahresabo allerdings lediglich 885 Franken. Singenberger erklärt den 7-Prozent-Aufschlag wie folgt: «Der Preisaufschlag würde grundsätzlich der normalen Preiserhöhung entsprechen, jedoch haben wir weitere Leistungen in das Abo gepackt.» Beispielsweise sind die neu gebührenpflichtigen Parkplätze im neuen Abo inklusive. Dazu gibt es Rabatte im lokalen Sport-Shop oder exklusive «Abo-Events».

Gäste von weiter weg im Visier

«Damit stehen die Kosten für ein Abo in einem ganz anderen Verhältnis zum Tagesausflug, als dies früher der Fall war», versichert Singenberger auf Nachfrage. Das Abo lohne sich bereits ab 1,25 Besuchen pro Monat. Damit will das Skigebiet Chäserrugg Gäste anlocken, die auch von etwas weiter her gelegentlich einen Ausflug ins Gebiet machen.



Zudem dürften laut Singenberger viele Gäste eine monatlich, kleinere fixe Zahlung leichter schlucken, als ein grosser Batzen auf einmal.