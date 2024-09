Zweifel ändert das Logo und den Firmennamen

1/5 Das neue Logo von Zweifel – rot statt orange.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Bei Zweifel geht eine Ära zu Ende: Nach 66 Jahren trennt sich der Aargauer Chips-Hersteller von Pomy. Der offizielle Firmenname Zweifel Pomy-Chips war in der breiten Bevölkerung wenig geläufig. Hans Heinrich Zweifel (1933–2020) hat den Fantasienamen Pomy im Gründungsjahr selber kreiert – als Abkürzung für Pommes-Chips. Aus «strategischen Gründen» wird das Wort nun aus dem Firmennamen entfernt, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Der neue Name: Zweifel Chips & Snacks. Doch damit ist das Rebranding nicht beendet, wie es weiter heisst. Auch das Logo wird ausgewechselt: Zweifel setzt neu auf die Farbe Rot – das grossgeschriebene «Z» bleibt aber erhalten.

Expansionskurs

Zweifel hat in den letzten Jahren eine Expansionsstrategie gefahren. So hat das Unternehmen 2020 Berger Backwaren übernommen und ist auf den Süssmarkt vorgestossen. Am Hauptsitz in Spreitenbach AG wird zudem ein neues Snackwerk für 40 Millionen Franken gebaut – im Sommer 2027 soll es in Betrieb genommen werden.

«Mit den zwei Marken Zweifel und Berger bieten wir Snacks im salzigen sowie süssen Bereich an und decken damit jeden Snacking-Moment ab», so CEO Christoph Zweifel in der Mitteilung. Der Chips-Hersteller wolle dem veränderten Konsumverhalten Rechnung tragen. CEO Zweifel: «Wir sehen uns als 24/7-Snacking-Anbieterin. Das bedeutet, dass wir für jede Gelegenheit den passenden Snack anbieten können.»