Pünktlichkeit der Flüge in der Schweiz ist gestiegen

Knapp 900'000 Flüge in der Schweiz hat die Flugsicherung Skyguide im ersten Halbjahr 2025 überwacht. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Pünktlichkeit wieder angestiegen.

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide meldet mehr pünktliche Flüge im ersten Halbjahr 2025. Das Aufkommen erreichte wieder das Vor-Corona-Niveau. (Archivbild) Foto: Keystone

Darum gehts Skyguide kontrollierte 868'000 Flüge im ersten Halbjahr 2025, Niveau wie vor Corona

Pünktlichkeit der Flüge verbesserte sich auf 96 Prozent, meist wetterbedingte Verspätungen

Skyguide plant Rückzahlung des 250-Millionen-Franken-Darlehens vom Bund bis 2029

Die Schweizer Flugsicherung Skyguide hat im ersten Halbjahr 2025 über 868'000 Flüge kontrolliert und überwacht. Damit ist das Niveau wieder so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Was zudem positiv ist: 96 Prozent der Flüge waren pünktlich. Im ersten Halbjahr 2024 lag die Zahl der pünktlichen Flüge noch bei 94,6 Prozent, wie Skyguide am Mittwoch mitteilte. Die meisten Verspätungen seien 2025 wetterbedingt gewesen. Eine Stichprobe der «Handelszeitung» hat gezeigt, dass es vor allem bei Abendflügen zu Verspätungen kommt – oder gar zu Ausfällen.

Das Ergebnis lag bei einem Plus von 8 Millionen Franken. Skyguide ist zuversichtlich, bis 2029 ein Darlehen des Bundes von 250 Millionen Franken aus der Corona-Zeit zurückzahlen zu können.

Die Programmstruktur des Digitalisierungsprojekts Virtual Centre soll 2027 abgeschlossen werden. Im Mai 2025 ging die Eidgenössische Finanzkontrolle von einem Abschluss frühestens 2031 aus. Sie sprach von «besorgniserregenden Entwicklungen». Laut Skyguide wird sich das Programm bis zum Abschluss selber finanziert haben.