1/6 «Let that sink in» – lass das sacken: Mit diesem Gag feierte Elon Musk den Wahlsieg von Donald Trump. Foto: TWITTER/@elonmusk

Auf einen Blick Elon Musk verdiente 71 Milliarden Dollar durch Trumps Sieg

Jeff Bezos hat grossen Rückstand auf den Tesla-CEO

Musk profitiert besonders vom Höhenflug der Tesla-Aktie

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Als sich Donald Trumps (78) Sieg abzeichnete, konnte sich sein enger Vertrauter Elon Musk (53) kaum zurückhalten. «Die Prophezeiung hat sich erfüllt», twitterte er am Wahltag, nachdem die Wahlprognosen für seinen Kumpel in die Höhe geschossen waren. Und einige Stunden später feierte der Tesla-Chef den Trump-Triumph im Stil eines Tennis-Schiris. «Spiel, Satz, Sieg», schrieb er auf seiner Kurznachrichtenplattform X.

Damit ist Musks Millionen-Wette auf Trump voll aufgegangen. 119 Millionen Dollar hatte der Tech-Guru in die Wahlkampagne des Republikaners gesteckt. Sein jetziger Gewinn: 71 Milliarden Dollar. Um so viel ist der reichste Mann der Welt seit der US-Wahl reicher.

Ein kleines Rechenbeispiel gefällig? Das sind seit letztem Mittwoch 117'000 Dollar – pro Sekunde! Während einer Kaffeepause, die im Schnitt fünf Minuten dauert, verdient Musk 35,2 Millionen Dollar. Pro Stunde sind es seit Trumps Triumph gar 422,6 Millionen Dollar.

Aktuell schätzt der Finanzdienst Bloomberg das Vermögen von Musk auf 335 Milliarden Dollar. Eine Woche zuvor waren es noch 264 Milliarden Dollar gewesen.

Bezos liegt deutlich hinter Spitzenreiter Musk

Damit hat Musk seinen Vorsprung an der Spitze der Milliardärs-Rangliste von Bloomberg stark ausgebaut. Derzeit belegt Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) Platz zwei – mit einem Rückstand von über 100 Milliarden Dollar. Und Musk kratzt an seinem eigenen Rekord von vor ziemlich genau drei Jahren. Am 5. November 2021 war er 338 Milliarden Dollar schwer. Reicher war bisher niemand, der SpaceX-Besitzer könnte also bald neue, noch nie erreichte Höhen erreichen.

Der massive Vermögens-Boost von Musk ist auf sein grösstes Asset zurückzuführen: auf seine Anteile an Tesla. Der CEO hält 13 Prozent am US-Elektroautobauer. Und die Tesla-Aktien sind seit Trumps Wahlsieg regelrecht explodiert. Innerhalb einer Woche sind die Titel um 44 Prozent geklettert. Musks Tesla-Anteil ist derzeit 144 Milliarden Dollar wert.

Bekommt Musk einen Posten in der Trump-Regierung?

Musk und Trump sind aktuell fast unzertrennlich. Laut dem Nachrichtensender CNN verbringen die beiden seit der Wahl viel Zeit miteinander. Demnach soll der Tesla-CEO bei der Besetzung von künftigen Regierungsämtern mitreden dürfen. Zudem winkt Musk ebenfalls ein Posten in der Trump-Regierung. Der baldige US-Präsident hat in Aussicht gestellt, dass er seinen Kumpan mit der Senkung von Regierungsausgaben beauftragen werde. Im Wahlkampf hatte sich Musk damit gebrüstet, er könne beim US-Haushalt zwei Billionen Dollar einsparen. Das entspricht fast einem Drittel der amerikanischen Staatsausgaben.

Die Nähe von Musk zu Trump ist auch der Grund, weshalb die Tesla-Aktie gerade abhebt. Die Anlegerinnen und Anleger setzen darauf, dass der E-Auto-Konzern von diesem Bündnis profitieren wird. Tesla spürt bei seinen Absatzzahlen gerade das gebremste Wachstum im Elektroauto-Markt. Gleichzeitig gilt Trump als grosser Förderer von Öl und Gas. Er will die Förderung von fossiler Energie wieder hochfahren – was eher der herkömmlichen Autoindustrie mit den Benzinern und Dieselwagen zugutekommt.