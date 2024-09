Kurz zusammengefasst Vail Resorts plant weitere Expansion in der Schweiz

Das sagt CEO Kirsten Lynch zu den Expansionsplänen

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Dem US-Riesen Vail Resorts gehören in der Schweiz zwei Skigebiete: Andermatt Sedrun UR sowie Crans Montana VS. Doch damit ist der Expansionshunger der Amerikaner noch nicht gestillt. Der grösste Skigebietsbetreiber weltweit will seine Expansionsstrategie in Nordamerika nun auf weitere Regionen ausweiten.

«Wir wollen in Zukunft unbedingt mehr in Betracht ziehen», sagt CEO Kirsten Lynch (54) gegenüber der Nachrichtenagentur «Bloomberg». «Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir eine Möglichkeit zur Expansion sehen.» Zu den Gerüchten über Laax GR oder Verbier VS in den Schweizer Medien wollte sich Lynch jedoch nicht äussern.

Blick weiss, dass fünf bis sechs Skigebiete in der Schweiz und in Österreich im Visier von Vail Resorts sind. Zuoberst auf dem Einkaufszettel soll gemäss mehreren Quellen die Weisse Arena mit den Bergbahnen Flims-Laax-Falera sein.

Zudem berichtete die Sonntagszeitung «Le Matin Dimanche» Anfang Jahres über Übernahmegerüchte in Verbier. Im Januar hatten Chalet-Besitzer ein anonymes Schreiben im Briefkasten gefunden, mit der Warnung einer bevorstehenden Übernahme. Passiert scheint seither jedoch nichts zu sein.

Mit Epic-Pass in mehreren Skigebieten fahren

Dass Vail Resorts ein dermassen grosses Interesse an weiteren Skigebieten in der Schweiz hat, liegt unter anderem am Epic-Pass. Mit diesem können Skifahrende alle Skigebiete von Vail Resorts nutzen.

Lynch erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur: «Wenn eine Region eine schwierige Saison hat, gibt es zwangsläufig auch andere Regionen, die eine gute Saison haben, und so können wir das ausgleichen.» Ist das Wetter beispielsweise in Andermatt schlecht, können Skifahrende mit dem Epic-Pass einfach nach Crans Montana ausweichen – ohne Zusatzkosten. Mehr Skigebiete heisst also mehr Alternativen für die Pass-Besitzer. Der ultimative Epic-Pass für die ganze Saison kostet 1025 Dollar. Es gibt aber auch günstigere Varianten, die dann gewisse Einschränkungen haben.

In Nordamerika ist Vail Resorts bereits im Besitz von 30 Resorts, die von den Skifahrenden genutzt werden können. 2025 folgen drei Skigebiete in Australien. Die geografische Vielfalt trage gemäss Lynch zur Stabilität angesichts des Klimawandels bei.