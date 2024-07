Der Schweizer Pass ermöglicht visafreies Reisen in 190 Länder, doch für den Spitzenplatz reicht es nicht. Welche Pässe mächtiger sind – und mit welchen man am wenigsten weit kommt.

1/6 Der Schweizer Pass ist einer der stärksten der Welt. Er ermöglicht die visafreie Einreise in 190 Länder.

Wer das Schweizer Bürgerrecht geniesst, ist auf Reisen in den meisten Fällen in einer komfortablen Situation. Mit dem roten Schweizer Reisepass kannst du ohne Visum in 190 Länder reisen, wie das neue Ranking von Henley & Partners zeigt. Das ist ein sehr guter Wert, doch für den Spitzenplatz reicht es einmal mehr nicht.

Dieser geht aktuell an Singapur: Mit dem Pass des asiatischen Stadtstaates kommt man aktuell visafrei in 195 Länder. Auf dem zweiten Platz folgen Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, deren Pässe den Zugang zu 192 Staaten ermöglichen.

Schweiz auf dem geteilten vierten Platz

Auch mehrere weitere europäische Länder und Südkorea liegen noch vor der Schweiz, die zusammen mit Norwegen, Neuseeland und weiteren Ländern auf den geteilten vierten Platz kommt.

Der US-Pass ermöglicht die visafreie Einreise in 186 Länder (Rang 8), der russische in 116 Länder (Rang 45) und der chinesische in 85 Länder (Rang 59). Dabei ist aber klar, dass diese Länder selber auch viel schärfere Einreisebedingungen haben als die topplatzierten Staaten.

Afghanistan auf dem letzten Platz

Auf den letzten Plätzen der Rangliste sind wenig überraschend Staaten, die von Instabilität und Krieg geprägt sind und aus denen viele Flüchtlinge kommen. So ermöglicht der Reisepass des Irak lediglich die Einreise in 31 Länder (Rang 101) und mit dem syrischen Pass kommt man in 28 Länder (Rang 102).

Mit dem afghanischen Pass, dem schlechtesten Pass der Welt, ist schliesslich nur die Einreise in 26 Länder visafrei (Rang 103).

In Europa reicht die Identitätskarte

Der Henley Passport Index wird seit 19 Jahren vierteljährlich veröffentlicht. Er basiert auf Daten der International Air Transport Association (IATA) und verfolgt die globalen Freiheiten in 227 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt.

Was in der Rangliste jedoch fehlt, ist der Vorteil vieler Europäer, dass sie sogar ohne Pass ins Ausland reisen können. So reicht für Schweizerinnen und Schweizer die Identitätskarte für die Einreise in zahlreiche Länder Europas und weitere Staaten, zum Beispiel die Türkei.