Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 In der Schweiz sind Ferienwohnungen in Graubünden besonders gesucht.

Patrik Berger Reporter Wirtschaft

Noch ein paar Mal schlafen, dann ist es so weit: Mit den Sommerferien geht die schönste Zeit des Jahres los! Zehntausende Schweizerinnen und Schweizer verbringen diese in einer Ferienwohnung. Die Anbieter E-Domizil und Hometogo wissen, wo. Sie haben in den vergangenen zehn Monaten 3,5 Millionen Suchanfragen ausgewertet.

Im eigenen Land ist es bekanntlich am schönsten. Das sagen sich auch viele Schweizer. 27,82 Prozent der Abfragen betreffen Destinationen in der Schweiz. Ferien vor der eigenen Haustüre sind deutlich beliebter als 2023: Im Vorjahr haben nur 22,6 Prozent nach Destinationen in der Schweiz gesucht. Ferien in Graubünden und im Tessin stehen dabei besonders hoch im Kurs.

Ferien sind den Schweizern heilig

Die beiden Regionen stehen in der Gunst der Reisenden noch vor Italien (24,5 Prozent) und Frankreich (12,8 Prozent). In Italien interessieren vor allem die Toskana und Sardinien. Auf den Rängen 4 bis 6 folgen Destinationen in Spanien, Deutschland und Kroatien.

Die Sommerferien sind den Schweizerinnen und Schweizern heilig. Auch wenn sie wegen steigender Fixkosten weniger Geld auf der hohen Kante haben. Das bestätigt Dieter Rumpel, CEO von E-Domizil. «Die Aufenthaltsdauer bleibt trotz gestiegener Lebenshaltungskosten relativ stabil und geht nur bei einigen wenigen Regionen zurück. Dies ist der Beleg dafür, dass die Menschen in der Schweiz sich auch in diesem Jahr die Sommerferien nicht nehmen lassen», sagt er.

Eigener Pool und gutes Internet

Und was ist Reisenden bei der Unterkunft besonders wichtig? Die Analyse der beliebtesten Filter bei Suchanfragen für Reisen in die Schweiz zeigt, dass gutes Internet (11,14 Prozent) und ein eigener Pool (15,6 Prozent) oft gefragt sind. Mit Abstand am meisten wird bei Reisenden, die Ziele in der Schweiz besuchen wollen, aber «Haustier erlaubt» (26.85 Prozent), geklickt. «Für Anbieter von Ferienwohnungen und -häusern, die keine Tiere erlauben, bedeutet dies, dass sie potenzielle Kunden verlieren», sagt Rumpel.

Weiter folgern die Ferien-Experten aus der Analyse der Daten, dass der Klimawandel die Reisegewohnheiten von Reisenden immer stärker beeinflusst. So gaben die Befragten an, andere Reisezeiten, umweltfreundliche Transportmittel und näher gelegene Ziele bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen. Eben, Ferien in der Schweiz.