Schwacher Juni-Umsatz H&M leidet unter schlechtem Wetter

Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) ist schwach in sein drittes Geschäftsquartal (bis Ende August) gestartet. Der Umsatz im Juni dürfte in Landeswährung sechs Prozent unter dem Vorjahreswert liegen, teilten die Schweden am Donnerstag in Stockholm mit.