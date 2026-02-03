DE
Schon wieder Gift gefunden
Nestlé ruft in der Schweiz noch mehr Babymilch zurück

Der Nahrungsmittelkonzern muss eine weitere Säuglingsmilch zurückrufen: Beba Optipro 1. Die Massnahme erfolgt wegen des Nachweises des Toxins Cereulid.
Publiziert: vor 39 Minuten
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
Darum gehts

  • Nestlé und andere Hersteller rufen weltweit Säuglingsnahrung wegen Cereulid zurück
  • Verschmutztes Öl aus China ist als Ursache für die Kontamination identifiziert
  • Über 60 Länder und mehrere Firmen sind vom Rückruf betroffen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Schon wieder ein Rückruf von Babymilchpuler! Diesmal ruft Nestlé das Produkt Beba Optipro 1 zurück. Der Rückruf erfolge in Zusammenarbeit mit der zuständigen kantonalen Vollzugsbehörde, heisst es weiter. Nestlé hatte bereits Anfang Januar in mehreren Ländern Chargen von Säuglingsnahrung vorsorglich zurückgerufen.

Mittlerweile haben zahlreiche Hersteller von Säuglingsnahrung, darunter neben Nestlé auch Danone und Lactalis, aufgrund eines Risikos der Cereulid-Kontamination in mehr als 60 Ländern Rückrufe von Säuglingsmilch durchgeführt. Auch der Schweizer Hersteller Hochdorf war betroffen. Hintergrund ist gemäss der Industrie ein in den Milchpulvern als Zutat verwendetes verschmutztes Öl eines Zulieferers aus China.

Cereulid ist laut Gesundheitsbehörden ein von Bakterien gebildetes Gift, das 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme plötzliche Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen verursachen kann. Das Toxin ist extrem hitzestabil. Es wird selbst durch Kochen, Braten oder Pasteurisieren nicht zerstört.

