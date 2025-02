Swissmetal schliesst Ende Juli den Standort Dornach SO und verlagert Aktivitäten nach Reconvilier BE. 35 Jobs werden gestrichen.

35 von 54 Beschäftigten in Dornach sind von der Reorganisation betroffen

Swissmetal wird die Niederlassung in Dornach SO per Ende Juli schliessen und die Aktivitäten am Standort Reconvilier BE neu organisieren. Das Unternehmen beabsichtigt, möglichst viele Arbeitsplätze an den Standort im Berner Jura zu verlegen, an dem zurzeit 82 Personen beschäftigt sind.

Swissmetal will die Auswirkungen der Reorganisation auf rund 35 der 54 Beschäftigten in Dornach beschränken, wie das Unternehmen am Sonntag weiter mitteilte. Die Verschiebungen sollen zwischen April und Juli stattfinden. Entlassungen werden ab Mitte März ausgesprochen.

Hoffnung auf profitables Wachstum

Die Reorganisation ermögliche erhebliche Kostensenkungen. Das Unternehmen könne sich nun auf den Standort Reconvilier konzentrieren und dort ein profitables Wachstum entwickeln, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Absicht, den Standort Dornach aufzugeben kommunizierte das Unternehmen bereits 2019, kurz nachdem es die Firma Baoshida Swissmetal mit den Werken in Reconvilier und Dornach aufkaufte. Der damalige Gemeindepräsident von Dornach bezeichnete die angekündigten Reorganisation als Chance für die Weiterentwicklung des Orts, in dem es keine grossen Landreserven mehr gebe.