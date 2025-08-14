SRF schaltet bald TV-Werbung bei Replay-Funktion

Die Schweizer TV-Branche und die SRG haben sich auf ein einheitliches Modell für Replay-TV-Werbung geeinigt. Ab November 2025 wird Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet.

Das neue Replay-Modell soll ab November 2025 eingeführt werden. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Schweizer TV-Branche einigt sich auf neues Modell für Replay-TV-Werbung

Werbung wird gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen eingeblendet

Bis zu 40 Prozent der TV-Inhalte werden zeitversetzt konsumiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nur noch wenige Menschen schauen lineares Fernsehen. Bis jetzt konnten die Schweizerinnen und Schweizer bei den SRG-Sendern bequem zurückspulen und die Replay-Funktion nutzen. Und gleichzeitig auch noch die Werbung überspringen. Damit ist nun aber Schluss!

Denn die Schweizer TV-Branche hat sich erstmals in Zusammenarbeit mit der SRG auf ein einheitliches Modell für Replay-TV-Werbung geeinigt. Damit soll der rückläufige klassische TV-Werbemarkt durch nutzerbasierte, zeitversetzte Werbung gestärkt und damit der Medienstandort Schweiz gesichert werden.

Die Gründe

Neu wird die Werbung gezielt beim Start, Pausieren oder Vorspulen von Inhalten eingeblendet, wie der Verband Schweizer Privat Fernsehen (VSPF), Swissstream, Suissedigital und die SRG am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Damit soll der Rückgang im Werbemarkt «zumindest teilweise» kompensiert werden – heute werden in der Schweiz bis zu 40 Prozent der TV-Inhalte zeitversetzt konsumiert.

Das neue Replay-Modell soll ab November 2025 eingeführt werden. Es basiert auf einer bereits von privaten TV-Gruppen angewendeten Lösung. CH Media, die Seven.One Entertainment Group mit Sat.1 und ProSieben sowie RTL Deutschland setzen bereits seit 2022 auf dieses Modell.

Dass dieses nun flächendeckend mit der SRG mitgetragen wird, stärke den Medienplatz nachhaltig. «Für die SRG ist es ein Anliegen, den Schweizer Medienplatz als Ganzes zu stärken – dazu gehört auch der Werbemarkt», liess sich Walter Bachmann, Generalsekretär der SRG in der Mitteilung zitieren.