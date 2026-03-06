Edelweiss erzielt Rekordumsatz – Gewinn bricht ein

Der Ferienflieger Edelweiss hat im vergangenen Jahr zwar neue Umsatzsphären erreicht, aber einen Dämpfer beim Betriebsgewinn hinnehmen müssen. Der Umsatz stieg auf 942 Millionen Franken von 900 Millionen im Jahr 2024. Das ist ein neuer Rekord.

Anders sah es dagegen beim operativen Ergebnis aus: Der bereinigte Betriebsgewinn (adj. EBIT) fiel auf 56 Millionen Franken nach 81 Millionen im Vorjahr, wie ein Edelweiss-Sprecher am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bekannt gab. Die Betriebsgewinnmarge verschlechterte sich auf 6 Prozent von 9,0 Prozent vor einem Jahr.

Damit hat die Edelweiss ihre eigenen Vorhersagen beim Umsatz erfüllt: Airline-Chef Bernd Bauer hatte im September in einem Interview mit AWP angekündigt, dass der Umsatz die Marke von 900 Millionen Franken übertreffen werde.

Beim Betriebsgewinn hat die Edelweiss die Erwartungen des Chefs allerdings deutlich verfehlt: Bauer hatte im September noch gesagt, dass die Airline einen bereinigten Betriebsgewinn von 80 bis 85 Millionen Franken anpeile.

Die Zahl der Passagiere ist weiter gestiegen: Die Schwesterairline der Swiss flog 3,3 Millionen Reisende zu Destinationen in aller Welt. Das waren rund 300'000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Destinationen stieg um 11 auf 102. Auch die Anzahl der Flüge nahm um 1700 auf 22'100 zu. Auch die Pünktlichkeit hat sich auf 68,8 Prozent von 65,6 Prozent im Vorjahr verbessert.

Dagegen sank die Auslastung der Maschinen etwas: Im Schnitt waren 80,2 von 100 Sitzen belegt. Das sind 1,5 weniger als vor einem Jahr.