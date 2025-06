Schlechte Nachricht für Mieterinnen und Mieter Hypo-Referenzzinssatz bleibt bei 1,5 Prozent

Für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz ändert sich vorerst nichts an der mietrechtlich relevanten Zinssituation. Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt unverändert bei 1,5 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag bekannt gegeben.

