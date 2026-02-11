Stadler-Patron Peter Spuhler hat mit einem Gesellschafts-Konstrukt für sein Chalet in St. Moritz GR Steuern umgangen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Spuhler sparte rund 865'000 Franken damit.

Schlappe für Peter Spuhler (67) vor Bundesgericht in Lausanne VD! Das höchste Gericht des Landes hat entschieden, dass der Stadler-Patron mit einer Firmenkonstruktion für sein Luxus-Chalet in St. Moritz GR Steuern umgangen hat. Im Zentrum steht die Aktiengesellschaft Chesa Sül Spelm. Ihr einziger Vermögenswert: das Chalet in St. Moritz. Ihr einziger Aktionär: Spuhler selbst. Und ihr einziger Mieter ebenfalls: Spuhler.

Das Bundesgericht bestätigte, dass durch die Zwischenschaltung der Chesa Sül Spelm AG mit Sitz in Frauenfeld TG Steuern umgangen worden seien. Die Gesellschaft sei nicht gewerblich tätig, wenn die Liegenschaft einzig der Befriedigung der privaten Bedürfnisse des wirtschaftlich Berechtigten und ihm nahe stehender Personen diene, befand das Gericht. Auch dass es im Haus Büros gebe, die Spuhler und seine Frau gelegentlich zum Arbeiten nutzen, ändere nichts daran.

Für 15 Millionen umgebaut

Peter Spuhler hat die Villa Opel, so der Name des Anwesens mit Sicht auf den St. Moritzer-See, 2017 gekauft. Es wurde 1870 erbaut. Von Opel-Gründer Adam Opel (1835 bis 1895). Umfassende Umbauten waren nötig. Mindestens 15 Millionen Franken hat der Patron des Schienenfahrzeug-Herstellers in sein Feriendomizil gesteckt, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Das Ziel einer solchen Gesellschaft sei nicht, nachhaltige Umsätze zu machen. Deshalb falle eine solche Tätigkeit nicht unter die Mehrwertsteuer. Entsprechend könnten auch keine Vorsteuerabzüge gemacht werden, wie dies im Fall Spuhler geschah. Das Bundesgericht hält weiter fest, dass für die gewählte Rechtsform der Aktiengesellschaft keine wirtschaftlichen oder geschäftlichen Gründe ersichtlich seien.

Die Gesellschaft liess sich 2018 bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung als mehrwertsteuerpflichtig eintragen. In der Folge machte sie zwischen 2018 und 2020 Vorsteuerabzüge geltend – für Umbauarbeiten am Chalet. Firmen dürfen die beim Kauf bezahlte Mehrwertsteuer zurückfordern. Spuhler sparte damit rund 865'000 Franken. Dies muss der ehemalige SVP-Nationalrat nun nachzahlen.

