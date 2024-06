SBB-Speisewagenbetreiber Elvetino zieht die Preise an Der Espresso im Zug kostet jetzt mehr als 5 Franken

Reisende müssen in SBB-Zügen tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Speisen und Getränke in den Speisewagen stiegen in den letzten Jahren deutlich. Zuletzt wurde der Espresso um 10 Prozent auf 5.20 Franken erhöht.