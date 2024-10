Im November gibt es wieder zahlreiche Änderungen in der Schweiz. In St. Gallen wird das Parkieren teurer, Easyjet lanciert neue Flüge und bei der Migros Bank steigen die Kontoführungsgebühren für Auslandschweizer. Hier erfährst du, was sich alles ändert.

Blauer Führerausweis ab 1. November 2024 ungültig

Alexander Terwey Tagesleiter Desk

1 Internationale Billette über SBB Mobile

Ab Anfang November 2024 können Zugreisende über SBB Mobile auch internationale Billette kaufen. Gemäss SBB gilt das Angebot für Reisen in die Nachbarländer, in die Benelux-Staaten sowie in bestimmte beliebte Reiseziele wie London, Barcelona oder Bratislava.

Ein grosser Vorteil: Bei Buchung über SBB Mobile werden sämtliche Verbindungen gespeichert – Reisende können sich unterwegs über den Status und allfällige Umsteigevorgänge informieren. Dies ist bereits von Reisen innerhalb der Schweiz bekannt.

2 Höhere Parkgebühren in Stadt St. Gallen

Parkieren wird in der Stadt St. Gallen teurer. Der Stadtrat ist einer Empfehlung des Preisüberwachers nicht gefolgt und wird per 1. November 2024 verschiedene Parkgebühren erhöhen. Im Stadtzentrum kostet das Parkieren tagsüber künftig 2.50 Franken pro Stunde – also 50 Rappen mehr. Der Nachttarif bleibt bei 1.50 Franken.

Darüber hinaus wird die sogenannte durchgehende Gebührenpflicht für Parkplätze im Stadtzentrum auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Heisst: Künftig ist das Parkieren im gesamten Stadtgebiet auch nachts und an Sonntagen gebührenpflichtig. Ausserhalb des Zentrums gilt in der weissen Zone künftig ein Nachttarif und ein Sonntagstarif von 1 Franken pro Stunde.

Die Monatsbewilligung für Pendlerinnen und Pendler kostet in der Erweiterten blauen Zone (EBZ) ab November 150 Franken – 17 Franken mehr. Die EBZ-Tageskarte gilt künftig während 24 Stunden. Derzeit ist sie nur am jeweils aufgeführten Tag gültig.

3 Neue Easyjet-Flüge ab Basel und Genf

Reisende können bald ab Basel nach Sevilla fliegen. Die Airline Easyjet bietet ab 1. November 2024 zweimal pro Woche einen entsprechenden Direktflug vom Euroairport Basel aus an.

Ausserdem fliegt die Günstig-Airline ab 5. November zweimal wöchentlich von Genf in die ägyptische Hauptstadt Kairo und ab 10. November ein- bis zweimal pro Woche von Genf in die kleine ägyptische Küstenstadt Marsa Alam.

Darüber hinaus fliegt Easyjet ab November mehrere Ziele in Grossbritannien und Frankreich an. Ab dem 4. November geht es ab Zürich viermal pro Woche nach Manchester und ab dem 7. November zweimal pro Woche von Zürich nach Bordeaux. Von Basel aus geht es ab dem 7. November zudem viermal wöchentlich nach London-Luton.

4 Kontoführung für Auslandschweizer bei Migros Bank

Ab November müssen Kunden der Migros Bank mehr für die Kontoführung bezahlen, wenn sie im Ausland leben. Kunden mit Wohnsitz in einem Nachbarland, ohne laufende Hypothek bei der Bank oder einem Vermögen von weniger als 100'000 Franken müssen neu 30 Franken pro Monat zahlen. Wer noch weiter entfernt wohnt, muss neu 40 Franken zahlen.

Bislang müssen Auslandschweizer bei der Migros Bank 5 Franken pro Monat für die Kontoführung bezahlen. «Für Kunden im Ausland gelten andere Gesetze und andere Vorschriften, die sich weiterentwickeln und auch verschärfen», erklärt eine Sprecherin der Migros-Finanztochter. Viele Schweizer Banken haben unterdessen schon jetzt höhere Kontoführungsgebühren für Auslandschweizer – teils 40 Franken pro Monat.

5 Blauer Führerausweis ungültig

Autofahrer aufgepasst: Per 1. November 2024 wird der blaue Führerausweis aus Papier ungültig. Wer im Besitz eines solchen Ausweises ist, muss diesen also noch im Oktober gegen einen Führerausweis im Kartenformat eintauschen. Dieser wird seit 2023 ausgegeben. Wer weiterhin mit dem blauen Führerausweis Auto fährt, riskiert eine Busse. Ab 1. November wird das bei Kontrollen als Fahren ohne Mitführen des Führerausweises gewertet. Die Busse beträgt in diesem Fall 20 Franken.

Der Schiffsführerausweis aus Papier für das Führen von Motor- und Segelbooten behält unterdessen seine Gültigkeit.

6 Vergünstigte Ski-Tagespässe

Wintersport-Begeisterte können sich freuen! Ab Mitte November bieten die SBB wieder das sogenannte Snow'n'Rail-Angebot an. Dieses beinhaltet vergünstigte Tagespässe für eine Reihe von Bergbahnen. Voraussetzung ist, dass die Pässe in Kombination mit dem entsprechenden Zugbillett gekauft werden. Die Rabatte unterscheiden sich je nach Bergbahn.

Wer ein Halbtaxabonnement oder ein Generalabonnement besitzt, erhält ebenfalls vergünstigte Tagespässe für bestimmte Skigebiete.

7 Das musst du im November noch wissen

Frankreich verlängert die Kontrollen an den Landesgrenzen zur Überwachung der Migration bis April 2025. «Die Franzosen erwarten von uns eine wirksame Politik zur Kontrolle der Einwanderung», erklärte Premierminister Michel Barnier. Wären die Grenzkontrollen nicht verlängert worden, wären sie Ende Oktober ausgelaufen.



Bei den Grenzkontrollen sollen insbesondere Migranten ohne entsprechende Einreisepapiere abgewiesen werden. Allerdings werden die Kontrollen oft nur sporadisch durchgeführt.