Dieser Schuss ging für die SBB nach hinten los. In Zürich kickte man die Fastfood-Kette aus dem altehrwürdigen Bahnhof Enge. Nun ist der «Mäc» wieder da – gleich gegenüber. Eröffnung ist am 26. November.

«Back again», prangt es in fetten Lettern an der Baustellenwand. Dazu das Bild eines Big Macs.

Spätestens jetzt ist klar: Der Fastfood-Gigant ist zurück am Zürcher Bahnhof Enge – oder genauer gesagt am Tessinerplatz 5 vis-à-vis. Eröffnung ist am 26. November, wie gelbe Kleber auf der Fassade zeigen.

Das Drama begann im Herbst 2023. Damals kickte die SBB den «Mäc» aus dem Bahnhof Enge. Grund: Man wollte die Gastronomie aufwerten und hat eine Filiale des hippen «Burgermeister» einquartiert.

Deren Smash-Burger sind zwar lecker, trotzdem war der Frust bei den Kanti-Schülern aus der Nachbarschaft gross. Denn der Burgermeister ist zugegeben edler als der McDonald's – aber auch deutlich teurer.

Beobachter munkeln denn auch, dass das neue Restaurant oft leer ist. Das heisst es auch in Google-Rezensionen: «Der Burger war bestenfalls ok, aber für den Preis zu klein. 25 für ein Menü zu bezahlen ist viel zu viel. Es gibt einen Grund, warum dieser Ort an einem Samstagabend leer ist», schreibt User Milutin J. Auch, dass der Burgermeister an den Self-Service-Stationen standardmässig fünf Prozent Trinkgeld auf die Rechnung schlägt, kommt nicht bei allen Kunden gut an.

Burger statt Sushi

Jetzt kommt die alte neue Konkurrenz zurück – und zwar in die Räumlichkeiten des ehemaligen Sushi-Restaurants Fujiya of Japan, das nach 35 Jahren seine Türen schloss.

Bereits am 20. November 2024 gab McDonald's das Baugesuch ein: 190 Sitzplätze innen, 24 aussen auf der Terrasse – und 45 Jobs will man schaffen.

Seit damals war das Restaurant mit gelben Schaltafeln verrammelt, nun wurde das Baugesuch bewilligt.

«Wir freuen uns sehr, bald wieder in der Enge für unsere Gäste da sein zu können», sagt ein McDonald's-Sprecher zu Blick. «Unser Projektteam hat bereits mit der Detailplanung begonnen.» So seien ein Schweizer Architektenteam und regionale Handwerker involviert.

Die Kanti-Schüler, die ihre Mittagspause eh schon auf dem Tessinerplatz verbringen, wirds freuen.



