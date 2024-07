ABB ist im zweiten Quartal gewachsen.

ABB ist im zweiten Quartal 2024 leicht gewachsen und hat auch den Gewinn gesteigert. Aufträge kamen allerdings etwas weniger herein als im Vorjahresquartal. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt.

Der Umsatz stieg von April bis Juni um 1 Prozent auf 8,24 Milliarden US-Dollar, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte zogen die Verkäufe gar um 4 Prozent an. Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, blieb auf vergleichbarer Basis stabil bei 8,44 Milliarden, nahm indes in US-Dollar um 3 Prozent ab.

21 Prozent mehr Reingewinn

Mit der höheren Auslastung stieg auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) erhöhte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent. Der Reingewinn rückte dabei um 21,0 Prozent auf 1096 Millionen US-Dollar vor.

Die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 werden bestätigt. Weiterhin wird demnach eine operative EBITA-Marge von rund 18 Prozent erwartet sowie ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von rund 5 Prozent.

Für das dritte Quartal 2024 verspricht sich ABB ein höheres Wachstum des vergleichbaren Umsatzes als im zweiten Quartal sowie eine operative EBITA-Marge von rund 18,5 Prozent oder leicht darunter.