Saron bald günstiger? Warum Festhypotheken für Hausbesitzer derzeit die bessere Wahl sind

Die Zinssenkung der Nationalbank im März hat Bewegung in den Hypothekenmarkt gebracht. Am Donnerstag steht die nächste geldpolitische Lagebeurteilung der SNB an. Wie wirkt sie sich auf die Hypotheken aus? Blick wagt einen Ausblick.