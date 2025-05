Georg Schuster, Brockenhaus Aarau: «Bibeln laufen immer»

Dass Aarau so gut abschneidet im Secondhand-Ranking der Handelszeitung, erstaunt Georg Schuster nicht: «Das Angebot hier ist auch deshalb so umfangreich, weil das Einzugsgebiet riesig ist.» Der gelernte Maurer ist seit drei Jahren zusammen mit Lukas Tappeiner Co-Besitzer der Brockenhaus Aarau GmbH, die an der Schnellstrasse Aarau–Suhr typisches Brocki-Feeling bietet: eine 500-Quadratmeter-Stöberpiste auf zwei Etagen, mit einem Angebot, das von Spiegeln, Sneakern und Sonnenbrillen bis hin zu Geschirrservices, Polstersesseln, Wanduhren und Comics reicht. «Unsere Kunden kommen aus der Nähe, aber auch von Zürich, Baden, Bern und Basel», sagt Schuster, der in Künten AG seit 2021 ein weiteres Brockenhaus betreibt.

Was Schuster abhebt von der Brocki-Konkurrenz, ist sein Omnichannel-Ansatz – also die Onlineerweiterung als Ergänzung zum stationären Angebot. Der Aargauer Unternehmer gilt bei Ricardo als sogenannter Super-Seller. Secondhandprofi Schuster erklärt seinen Onlineeinsatz so: «Im Internet zeige ich eher voluminöse Gegenstände, die ich nicht auf unserer Fläche präsentiere, sondern im Lager aufbewahre – also zum Beispiel grosse Spiegel, Gestelle oder Möbel.» In der Regel hat Schuster auf seinem Ricardo-Account «Schnäpplihuus» gemäss eigener Aussage «immer so zwischen 1000 und 3000 Artikel im Angebot.» Mit der Zeit hat er gelernt, was auf dem digitalen Kanal besonders gefragt ist: «Online laufen Möbel aus den 70er- und 80er-Jahren sehr gut, aber auch Vintageklamotten und -brillen. Oft Produkte, die von Fans schweizweit im Netz gesucht werden.»

Im physischen Brockenhaus performen dann eher Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie etwa Pfannen, Töpfe und weitere Küchenartikel. Zu seiner Ware kommt Schuster einerseits über Räumungsaktionen, die er als Nebengeschäft durchführt, aber auch durch Warenspenden seiner Kundinnen und Kunden. Mittlerweile sei er bei gewissen Angeboten wählerischer geworden: «Bücher nehme ich schon gar nicht mehr an, das kauft heute niemand mehr.» Mit einer Ausnahme: «Bibeln sind okay, die laufen immer.» Das Erfolgsgeheimnis für ein physisches Brockenhaus erklärt Schuster so: «Die Ware muss tipptopp aussehen und sauber sein – aber mit Charme präsentiert werden. Wenn es aussieht wie im Warenhaus, ist der Brocki-Zauber vorbei.»