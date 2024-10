Es wirkt futuristisch wie der Tesla Cybertruck: Elon Musk hat in Kalifornien das Robotaxi Cybercab vorgestellt, die vollautonome Zukunft von Tesla. Doch noch mehr: Musk zeigt die Roboterzukunft. Roboter sollen das erfolgreichste Produkt der Geschichte werden.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die Zukunft begann mit Verspätung. Die von Tesla-CEO Elon Musk (53) angekündigte Produktenthüllung, um den Schleier der Zukunft des US-Elektroautobauers zu lüften, startete um 4.53 Uhr MESZ fast eine Stunde verzögert.

«Eine Person in der Menge hatte einen medizinischen Notfall», erklärte Musk auf X. «Wir haben uns um sie gekümmert und werden in Kürze beginnen.»

Die dann live aus den Warner-Bros.-Filmstudios im kalifornischen Burbank gestreamte Show liess die Verspätung schnell vergessen. Das Tesla-Robotertaxi namens Cybercab scheint mehr als revolutionär. Das Auto schaut aus, als wäre der Hollywood-Klassiker «Back to the Future» Realität geworden. «Die Zukunft soll auch wie die Zukunft ausschauen», so Musk zum Cybertruck-ähnlichen Design.

Kein Lenkrad, keine Pedale

Auf Musks Plattform X waren 2,6 Millionen Zuschauer zugeschaltet, als Musk die Tesla-Zukunft vorzustellen begann. In Burbank seien viele Science-Fiction-Filme gedreht worden, so der Ansager. Musk liess sich den Spass nicht nehmen, wie er gleich ein Robotaxi bestieg und sich in dem Cybercab durch die Strassen der Filmstudios chauffieren liess.

Auf dem Areal befanden sich 50 der vollständig autonomen Autos, die weder ein Lenkrad noch Pedale haben.

Weniger als 30'000 Dollar

Autonome Fahrzeuge, so Musk, seien am Ende viel preisgünstiger. Sie könnten viel öfter gebraucht werden. «Mit Autonomie erhalten Sie Ihre Zeit zurück», so Musk. Und die sichere Technologie rette auch Leben. Das Fahrzeug soll 20 bis 30 Mal sicherer sein als ein menschlicher Fahrer. Zum Preis von wenige als 30'000 Dollar.

Die vollautonomen Autos sollen ab 2026, sicher aber 2027 in Massenproduktion gehen. Jemand könne bald bequem eine Flotte von Fahrzeugen losschicken und damit Geld verdienen. «Die Zukunft von autonomem Fahren ist hier», so Musk.

Musks Roboterzukunft

Dann stellt der Milliardär auch den Robovan vor, einen selbstfahrenden Bus, der bald ebenfalls in Produktion gehen soll. Für 20 Passagiere und städtische Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte.

Dem nicht genug, liess Musk Roboter aufmarschieren. Er gehe davon aus, dass diese das erfolgreichste Produkt der Geschichte überhaupt werden. Jede Familie könne sich einen Roboter leisten, der alle Dienste verrichte. Musks Preisidee: 30'000 Dollar für einen vollautomatisierten Robotergehilfen zu Hause.