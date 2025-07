Riesiger Ansturm auf Seceda Wandern wäre wohl schneller als mit der Seilbahn

Hochbetrieb in Südtirol! Mitten in den Sommerferien ist auf den Wanderwegen in der bei Schweizern beliebten Region in Italien der Teufel los. Hundertschaften von Touristen zieht es in die Berge. Das zeigt auch die lange Schlange vor der Seilbahn für den Berg Seceda.

Publiziert: 13:08 Uhr