Bei der Basler Kantonalbank kommt es im kommenden Frühling zum Führungswechsel. Die heutige stellvertretende CEO Regula Berger wird per 1. März 2025 das Amt der CEO und Vorsitzenden der Konzernleitung übernehmen. Der derzeitige CEO Basil Heeb habe sich auf eigenen Wunsch entschieden, die Führung des BKB-Konzerns abzugeben, teilte die BKB am Dienstag mit.

Die 42-jährige Regula Berger ist seit 2019 Mitglied der BKB-Konzernleitung und leitet seit 2021 den Bereich «Vertrieb kommerzielle Kunden», wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Im vergangenen Jahr war sie zur stellvertretenden CEO ernannt worden. Seit ihrem Eintritt in den Konzern vor sechs Jahren habe Berger mit ihrer Führungsstärke eine hohe Umsetzungskraft bewiesen, wird Bankratspräsident Adrian Bult in der Mitteilung zitiert.

CEO Heeb habe den Wunsch, nach sechs Jahren als CEO der BKB die operative Leitung auf den 1. März 2025 niederzulegen, heisst es weiter. Der Bankrat dankt dem 60-jährigen Heeb für seine «hervorragende Arbeit»: Mit einer klaren Fokussierung auf die Stärken der beiden Konzernbanken BKB und Bank Cler sei es ihn gelungen, die Position der BKB zu stärken und profitabel zu wachsen, heisst es weiter.

Heeb werde nun bis Ende März 2025 im Konzern bleiben und eine geordnete Übergabe der Geschäfte an seine Nachfolgerin Berger sicherstellen. Anschliessend plane er, seine Führungs- und Berufserfahrung in Mandaten ausserhalb des Konzerns einzubringen. Die Nachfolge von Regula Berger in der Bereichsleitung «Vertrieb kommerzielle Kunden» sowie die Stellvertretung der CEO will die BKB zu einem späteren Zeitpunkt nominieren.