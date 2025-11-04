DE
Regionalverkauf eingestellt
Goldbach Gruppe baut Geschäft um – 65 Jobs weg

Der Werbevermarkter Goldbach Group streicht bis zu 65 Stellen im Rahmen einer Restrukturierung. Das Unternehmen mit Sitz in Küsnacht ZH fokussiert sich auf sein Kerngeschäft und stellt das Geschäftsfeld Regionalverkauf ein.
Am Sitz der Goldbach Group in Küsnacht ZH sollen bis zu 65 Stellen abgebaut werden.
Foto: Keystone

Patrik Berger und Keystone-SDA

Der Werbevermarkter Goldbach Group mit Sitz in Küsnacht ZH streicht im Rahmen einer Restrukturierung bis zu 65 Stellen. Der Stellenabbau erfolge im Zuge einer Fokussierung auf das Kerngeschäft, teilte die Tochter der TX Group am Dienstag mit.

Dabei werde das Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusiv der Sparte «Ad Unit» eingestellt, heisst es in der Mitteilung. Nun konzentriere sich die Goldbach Group auf die Weiterentwicklung der Bereiche TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.

Konsultationsverfahren läuft

Die Anpassungen hätten einen Stellenabbau von maximal 65 Personen bei der Goldbach Group zur Folge. Derzeit laufe ein Konsultationsverfahren. Bis Ende November werde dann entschieden, in welchen Bereichen die Stellen effektiv gestrichen würden.

Im Raum stehe auch eine mögliche Übernahme von Teilbereichen innerhalb der TX Group. Die Abwicklung der Kundenaufträge der AdUnit bleibe derweil gewährleistet.

