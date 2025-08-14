Mieten stagnieren – trotzdem keine sinkenden Preise in Sicht

Der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten steigt im Juli nur um 0,1 Prozent. In der Ostschweiz und im Kanton Schwyz sind die Preise am stärksten gesprungen. Sinkende Preise sind trotzdem nicht in Sicht.

Die Angebotsmieten stagnieren im Juli. Foto: Keystone

Darum gehts Mietpreise steigen leicht, Entspannung am Schweizer Wohnungsmarkt zeichnet sich ab

Homegate erwartet weiterhin moderaten Anstieg der Angebotsmieten

Mietpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent

Es sind schon fast gute Neuigkeiten. Die Mietpreise haben sich im Juli nur wenig verteuert. Damit zeichnet sich eine leichte Entspannung am Schweizer Wohnungsmarkt ab. Tiefere Preise sind in nächster Zeit aber trotzdem nicht zu erwarten.

Konkret stieg der Homegate-Mietindex für die Angebotsmieten im Juli im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 130,9 Punkte, wie der Immobilien-Marktplatz am Donnerstag mitteilte. Der Anstieg war also vernachlässigbar, allerdings bleibt das Niveau hoch: Im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuerten sich die Mieten um 1,7 Prozent und verglichen mit 2020 sogar zweistellig.

Schwyz mit stärkstem Anstieg

Dennoch sprechen die Immobilienexperten von einer möglichen Entspannung am Mietwohnungsmarkt. Während die Angebotsmieten seit Jahresbeginn um 1,3 Prozent gestiegen sind, war der Anstieg im Vorjahreszeitraum noch mehr als doppelt so stark gewesen. Dies könne unter anderem an einer tieferen Zuwanderung liegen.

Am stärksten haben sich die angebotenen Mietwohnungen in diesem Jahr in der Ost- und Zentralschweiz verteuert. Dabei stachen vor allem die Kantone Schwyz (+3,5 Prozent) sowie Graubünden, Glarus und Appenzell (je 2,5 Prozent) hervor.

Unter den Städten verzeichnete Luzern mit 1,8 Prozent das grösste Plus gegenüber Ende 2024, gefolgt von Zürich mit 1,7 Prozent sowie Bern und Lugano mit jeweils 1,4 Prozent.

Neubautätigkeit zu niedrig

Mit Blick nach vorn erwartet Homegate weiterhin einen moderaten Anstieg der Angebotsmieten. «Die Impulse aus der Neubautätigkeit dürften nicht ausreichen, um der aktuellen Mietpreisentwicklung entgegenzuwirken», wird Martin Waeber von der Homegate-Mutter SMG Swiss Marketplace Group zitiert. Denn wenn weiterhin zu wenige Wohnungen verfügbar seien, blieben auch die Mietpreise hoch.

Der Homegate-Mietindex für Angebotsmieten wird vom Immobilienmarktplatz Homegate in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben. Er misst die monatliche qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.