Die SBB lanciert eine langersehnte Neuerung.

Wer mit der Bahn in die Ferien fahren will, brauchte bislang viel Geduld. Wer Züge ausländischer Bahnfirmen nutzte, musste das Ticket entweder am Schalter lösen oder wurde auf der SBB-Website auf die entsprechende Website des internationalen Bahnanbieters umgeleitet. Der Kauf in der SBB-App war nicht möglich. Immer wieder kam es auch zu Problemen.

Jetzt hat die SBB reagiert: Ab Anfang November können Reisende Auslands-Zugreisen auf der SBB-Mobile-App auf dem Smartphone kaufen. Das teilten die Bundesbahnen am Donnerstag in einer Mitteilung mit.

Tagesverbindungen in die Nachbarländer der Schweiz sowie die Benelux-Staaten werden via SBB-Mobile-App gebucht werden können – «vorläufig» aber noch keine Tickets für Nachtzüge.

Testfunktion bereits live

Auf der SBB-Mobile-App werden die SBB ab November auch internationale Reisen nach London, Bratislava oder Barcelona sowie weitere Verbindungen in angrenzende Länder anbieten.

Bereits ab dem heutigen Donnerstag lassen sich die neuen Möglichkeiten in einer SBB-Handy-Applikation testen. Sie heisst «SBB Preview». Einzelne Funktionen der neuen Möglichkeiten beim Kauf von internationalen Tickets und Reservierungen seien auf dieser App noch nicht verfügbar, schreiben die SBB. Diese würden aber laufend zugeschaltet.