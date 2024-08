1/7 Heinz Huber ist seit 2019 CEO der Raiffeisen Schweiz. (Archivbilder)

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Raiffeisen-CEO Heinz Huber (59) kann am Mittwoch das zweitbeste Halbjahresergebnis in der Geschichte der Genossenschaftsbank präsentieren. Der Gewinn beträgt 641,6 Millionen Franken. Das Hypothekengeschäft wächst, die Bank gewinnt 14’000 neue Kundinnen und Kunden dazu. Trotzdem sinkt der Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 60 Millionen Franken. Der Grund: Das so wichtige Zinsgeschäft sprudelt nicht mehr ganz so üppig.