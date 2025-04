1/7 In der EU sind 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank blockiert. Foto: Keystone

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Die nackten Zahlen zeigen ein sehr oberflächliches Bild: Die EU hat rund 210 Milliarden Euro russische Zentralbankgelder eingefroren. In der Schweiz sind weitere 7,45 Milliarden Franken an russischen Zentralbankgeldern durch ein Transaktionsverbot blockiert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco am Dienstag mitteilt. Zudem bunkern in der Schweiz noch Vermögen von russischen Privatpersonen und Gesellschaft: Das macht nochmals 7,4 Milliarden Franken.