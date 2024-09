Das geplante Geflügelverarbeitungszentrum in Saint-Aubin FR spaltet die Gemeinde. Gegner warnen vor Verkehrschaos und Umweltbelastungen, während Gemeindepräsident Michael Willimann das Projekt als wirtschaftlichen Katalysator und Jobmotor verteidigt.

Puff ums Poulet in Saint-Aubin

Im idyllischen Saint-Aubin FR fliegen die Federn. Der Streit um den künftig grössten Geflügelschlachthof in der Schweiz spaltet die 2000-Seelen-Gemeinde, mehr noch: die ganze Region. Auf dem bestehenden Agrico-Areal am Dorfeingang – vor fünf Jahren als Innovationszentrum für Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion lanciert, aber bisher noch wenig ausgebaut – plant die Migros-Tochter Micarna ein sogenanntes «ATV». Das Atelier de transformation de volaille, wie es in der Ausschreibung heisst, kann ganz nüchtern mit Geflügelverarbeitungszentrum übersetzt werden.