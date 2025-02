Der Verkauf der Hotelplan-Gruppe durch die Migros an den Konkurrenten Dertour kann noch nicht sofort vollzogen werden. Dafür ist noch die Zustimmung der Behörden nötig.

Weko hält Hotelplan-Verkauf an Dertour für meldepflichtig

Ausstehende Bewilligungen: Bis die Hotelplan-Gruppe von Dertour übernommen werden kann, dürfte es noch eine Weile dauern.

«Wir gehen davon aus, dass die Transaktion meldepflichtig ist», sagte der Direktor der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP: «Wir haben aber noch keine Meldung bekommen.»

Bis zum grünen Licht durch die Behörden führe die Hotelplan Group ihr Geschäft eigenständig und unverändert weiter, sagte eine Migros-Sprecherin auf Anfrage. Diese Prüfung des Verkaufs sei ein normaler Vorgang bei Transaktionen dieser Grössenordnung. «Wir rechnen mit einem positiven Abschluss im Laufe der nächsten Monate», erklärte sie.

Die Migros hatte am Vorabend die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Einzig die Hotelplan-Tochter Interhome geht an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten Hometogo.

Damit geht Hotelplan an einen der beiden grossen Konkurrenten auf dem Schweizer Markt, welcher bisher von Hotelplan, Dertour Suisse und Tui Suisse dominiert wurde. Nach der Übernahme kann Dertour den Abstand zu Tui weiter ausbauen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hiess es.

Dertour übernehme alle Mitarbeitenden und Standorte und damit auch die Filialen der Hotelplan-Gruppe. «Die aktuellen Hauptstandorte bleiben bis auf weiteres bestehen», sagte die Migros-Sprecherin. Die Hotelplan-Gruppe halte an der Retail-Strategie fest und plane in Zusammenhang mit dem neuen Eigentümer keine Filialschliessungen.

Das Management der Hotelplan-Gruppe bleibe bis zum Abschluss der Übernahme für das Tagesgeschäft verantwortlich. «Über die Managementstrukturen der künftigen Hotelplan Group wird erst später informiert», sagte die Migros-Sprecherin.

Momentan liege der Fokus des Managements auf der erfolgreichen Überführung und der Übergangszeit. Und Hometogo beabsichtige, das bestehende Managementteam von Interhome ebenfalls nicht zu verändern.

Weder Migros noch Dertour oder Hotelplan haben ein Datum für den Abschluss der Übernahme genannt. Hometogo teilte mit, den Kauf von Interhome im ersten Halbjahr 2025 unter Dach und Fach bringen zu wollen.

Der Verkauf der Hotelplan Group an Konkurrentin Dertour ergebe Sinn, erklärte der Präsident des Schweizer Reise-Verbands (SRV) Martin Wittwer auf Anfrage. Die Migros verkaufe ihre Reisetochter ja nicht, weil diese marode sei, sondern weil sie nicht mehr in die Konzernstrategie der Migros passe.

Mit Dertour habe die Migros einen Käufer gefunden, der das Geschäft langfristig weiterführen wolle, sagte Wittwer. Und der Verkauf von Interhome an Hometogo sei ebenfalls sinnvoll.

Es gehe nicht um eine Marktkonsolidierung. Das Unternehmen zu kaufen und zu zerschlagen, wäre unvernünftig. «Denn Hotelplan läuft ja gut», sagte Wittwer.

Deshalb glaubt der SRV-Präsident auch nicht an Einschnitte beim Personal oder beim Filialnetz von Hotelplan. Das Filialnetz von Hotelplan sei ein sehr guter Vertrieb. «Wenn man den zerstört, würde man Wert vernichten», sagte der SRV-Präsident.