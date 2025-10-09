Darum gehts
- Swiss Airbus A350-900 landet erstmals in Zürich mit neuer Kabine
- Flug über Genfersee, Rhonetal, Matterhorn, Brünigpass und Vierwaldstättersee nach Zürich
- Vierklassen-Konfiguration mit insgesamt 242 Sitzplätzen, davon 86 Premium-Sitze
Premiere in Zürich! Heute um kurz vor 15 Uhr landet der erste Airbus A350-900 von Swiss am Flughafen Zürich-Kloten. Erstmals wird das neue Flaggschiff der Airline von einer vollständigen Swiss-Cockpitcrew – drei Piloten – geflogen. Die Maschine kommt direkt aus dem Airbus-Werk in Toulouse (F) und bringt die komplett neu gestaltete Kabine mit.
Um 12.55 Uhr hebt das neue Swiss-Flagschiff in Toulouse ab. Er trägt die Flugnummer LX5359 und fliegt mit dem Rufzeichen SWR1ST – das steht für «Swiss first», den ersten A350 in der Swiss-Flotte. Die Maschine nimmt Kurs Richtung Genfersee, dreht kurz vor Genf ab. Und fliegt durchs Rhonetal hoch. Ein Blick-Leser fotografiert ihn auf der Bettmeralp VS, begleitet drei F/A-18 der Schweizer Armee.
Dann fliegt der A350 auf seinem Auslieferungsflug in Richtung Matterhorn, umfliegt den bekanntesten Berg der Schweiz. «Was ist denn hier los?», fragt sich ein Blick-Leser und macht ein Foto. Später fliegt der A350 über den Brünigpass, dreht ein paar Runden über Brienz BE, nimmt dann Kurs auf den Sempachersee – bevor er in Kloten eintrifft. Spotter haben sich zu Hunderten in Position gebracht. Die Flughafen-Feuerwehr steht bereit, um den neuen Flieger mit einer Wasserfontäne zu begrüssen.
Der fabrikneue Airbus A350-900 ist mit dem Swiss-Kabinenkonzept «Swiss Senses» ausgestattet. Die Maschine verfügt über eine Vierklassen-Konfiguration mit insgesamt 242 Sitzplätzen: Drei Sitze in der First Class, 45 in der Business Class, 38 in der Premium Economy und 156 in der Economy Class. Damit verzichtet Swiss auf die klassische Zweiteilung und setzt auf einen hohen Anteil an Premium-Sitzen.