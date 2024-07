Preise sinken ab sofort Warum Coop früher als geplant Monatshygieneartikel verbilligt

Ab 2025 gelten für bestimmte Konsumartikel in der Schweiz reduzierte Mehrwertsteuersätze. Coop senkt jedoch bereits jetzt die Preise für Monatshygieneartikel um mindestens 8,1 Prozent. Was machen die übrigen Detailhändler in der Schweiz?