Nicht etwa die Einwohner in den Kantonen Zürich oder Zug geben am meisten Geld fürs Auswärtsessen aus. Wo Schweizerinnen und Schweizer am spendabelsten sind und weitere spannende Fakten zum Gastgewerbe liefert ein aktueller Branchenspiegel.

1/7 Je nach Wohnkanton geben die Menschen in der Schweiz sehr unterschiedliche Beträge fürs Auswärtsessen aus.

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Zur Vorspeise Büffelmozzarella mit Datteltomaten für 18 Franken, zum Hauptgang Kalbsschnitzel mit Nudeln für 46 Franken, als Dessert ein Schokoladenküchlein für 14 Franken. Dazu ein Glas Rotwein für 10 Franken sowie ein Fläschlein Wasser für 8 Franken. Ein gutes Abendessen in einem Schweizer Restaurant geht schnell mal ins Geld.

Allerdings: Die Betriebe müssen auch hohe Kosten stemmen. Bei vielen Restaurants schaut unter dem Strich weniger Profit heraus als vor der Corona-Pandemie, so eine Umfrage des Dachverbands Gastrosuisse. Dabei gaben 62 Prozent von 1600 gastgewerblichen Betrieben an, dass ihre Marge im vergangenen Jahr tiefer lag als noch 2019. Dazu gehören auch Hotels. Der aktuelle Branchenspiegel des Verbands zeigt, wie sich das Gastgewerbe entwickelt hat. Und in welchem Kanton die Einwohner am meisten Geld fürs Auswärtsessen ausgeben.