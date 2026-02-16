Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Vom Rückruf betroffen sind laut einer Mitteilung von Coop die Produkte «Halba Maxi Branche Classic» in der 45-Gramm-Packung sowie im 5 Mal 45-Gramm-Multipack. Der Grossverteiler betont, dass ausschliesslich die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.10.2026 und 03.10.2026 betroffen seien.
Die Artikel wurden bereits für den Verkauf gesperrt, hiess es weiter. Erhältlich waren sie vom 9. bis zum 13. Februar 2026 in Coop Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern, bei Coop Pronto sowie online. Bereits gekaufte Ware könne in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet, teilte Coop weiter mit.
Externe Inhalte
