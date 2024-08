Die Post schreibt im ersten Halbjahr 2024 einen Gewinn.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Post hat für das erste Halbjahr 2024 einen Gewinn von 126 Millionen Franken verzeichnet. Damit bleibt sie in etwa auf Vorjahresniveau. 2023 lag der Gewinn noch acht Millionen Franken tiefer, wie die Post am Donnerstag mitteilte.

Das aktuelle Betriebsergebnis sei im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 leicht zurückgegangen. 2024 betrug es laut Mitteilung 160 Millionen Franken und lag damit fünf Millionen Franken tiefer als noch in der Vorjahresperiode.

Geringerer Briefverkehr

Wie schon in der Vergangenheit habe die Post Jahr für Jahr mit geringerem Briefverkehr, weniger Einzahlungen am Schalter, anhaltendem Druck auf dem Paketmarkt und verhaltenen Aussichten im Zinsgeschäft zu kämpfen, wurde Post-Finanzchef Alex Glanzmann in der Mitteilung zitiert.

Dennoch sei es im logistischen Kerngeschäft mit Briefen und Paketen gelungen, das Ergebnis zu steigern und so das verlangsamte Ergebniswachstum bei Postfinance aufzufangen. Diese erzielte ein Betriebsergebnis von 89 Millionen Franken, was gegenüber der Vorjahresperiode einer Abnahme von 36 Millionen Franken entspricht, wie es weiter hiess. Die Leitzinssenkungen der Schweizer Nationalbank vom 22. März und 21. Juni hätten zu tieferen Zinserträgen geführt. Das Zinsgeschäft bleibe für die Postfinance ein wichtiges Standbein.