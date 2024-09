Luxusautomarken wie Porsche und Aston Martin bauen jetzt Immobilien für ihre superreichen Kunden. In Miami, Dubai und Bangkok entstehen immer mehr exklusive Wohnprojekte mit Autoaufzügen und luxuriösen Appartements.

Kurz zusammengefasst Luxusautomarken bauen Immobilien für superreiche Kundschaft

Porsche, Aston Martin, Bentley und Mercedes haben Projekte in Miami

Automarken wollen Kunden fürs Leben an sich binden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Leben im Hochhaus von Mercedes in Dubai oder in der Villa von Aston Martin im Bundesstaat New York? Mit dem nötigen Kleingeld ist das möglich. Immer mehr Luxusautomarken bauen Immobilien für ihre superreiche Kundschaft.

Angefangen hat der Trend mit Porsche: Bereits 2013 wurden Pläne für den Porsche Design Tower in Miami präsentiert, der 2017 fertiggestellt wurde. Ein zweites Projekt in Stuttgart ist ebenfalls abgeschlossen. Und ab 2025 entsteht der dritte Tower in Bangkok.

Der Porsche Design Tower in Miami (Bildmitte) wurde 2017 fertiggestellt. Foto: Porsche Design

Das Auto steht im Zentrum

Miami, wo Porsche den ersten Turm errichtete, hat sich zur Welthauptstadt der Wolkenkratzer von Automarken entwickelt. Porsche, Aston Martin, Bentley, Mercedes und Pagani haben hier bereits Projekte realisiert.

Die deutsche Automarke Porsche ist Vorreiter beim Trend zu Luxusimmobilien von Automarken. In Bangkok entsteht ab 2025 bereits der dritte Porsche Design Tower nach Miami und Stuttgart. Foto: Porsche Design

Jede Marke versucht dabei ihre Designsprache in die Architektur zu übersetzen. Das Auto steht dabei immer im Zentrum. Im Porsche Design Tower und in den Bentley Residences gibt es beispielsweise spezielle Autoaufzüge, die es Bewohnern ermöglichen, direkt bei ihren Wohnungen zu parkieren.

In Miami führt ein Autolift zu den Garagen direkt bei den Appartements. Foto: Porsche Design

Das Porsche-Gebäude in Bangkok wird hingegen im Innern eine spiralförmige Rampe haben, dank der die Bewohner direkt bei ihren Wohnungen parkieren können.

Das Hochhaus wird 22 Appartements, sogenannte «Sky Villas» beinhalten, die bis zu 1135 Quadratmeter Fläche bieten. Durchschnittlicher Preis für eine Wohnung: 15 Millionen Dollar. Das teuerste Appartement kostet sogar 40 Millionen Dollar.

In Bangkok werden die Bewohner hingegen über eine Rampe zu ihren Wohnungen fahren können. Foto: Porsche Design

Automarken wollen Kunden fürs Leben

Doch was steckt hinter diesem Trend, und was haben die Automarken davon? Einerseits seien die Luxusimmobilien profitabel, schreibt die Architekturplattform Dezeen. Doch für die Marken geht es vor allem darum, ihre Kunden mit einem ganzheitlichen Erlebnis an sich zu binden.

Kundenbindung sei für die Autohersteller besonders wichtig, sagt Branchenexperte Andrew Graves. Wer in einem Bentley-Hochhaus lebe, der entscheide sich beim nächsten Mal nicht für einen Bugatti. «Wenn man ihre Wohnung in Miami hat, bleibt man ein Leben lang bei ihnen.»

Bugatti und Mercedes-Benz setzen mit ihren eigenen Immobilienprojekten statt auf Miami auf Dubai, wo auch viele andere Luxusmarken mit Gebäuden präsent sind.

Das Gebäude von Bugatti in Dubai kommt ebenfalls in einem speziellen Design, der sich am Look der Automarke orientiert. Foto: Binghatti

Architekturservice von Aston Martin

Luxusautomarken nutzen schon seit einiger Zeit Design, um ihren Kunden einen Lifestyle zu verkaufen. So wurde die Lifestyle-Marke Porsche Design zum Beispiel schon vor mehr als 50 Jahren gegründet.

Die Schritte zu Inneneinrichtung und schliesslich Wohnprojekten sind damit nicht mehr weit. Zumal viele Sportwagenfahrer eine riesige Begeisterung für ihre Autos mitbringen. «Viele Aston-Martin-Besitzer sind Sammler – manche haben mehr als 10 Autos», sagte Marek Reichman, Chief Creative Officer von Aston Martin, gegenüber Dezeen.

Für die schwerreiche Kundschaft hat Aston Martin deshalb 2019 einen Architekturservice für Häuser ins Leben gerufen, die ihre Autos zur Geltung bringen sollen. Die erste Villa im Bundesstaat New York steht vor der Fertigstellung, zwei weitere in Tokio sind in Arbeit.

Aston Martin bietet nicht nur ein Hochhaus in Miami, sondern auch einen Architekturservice, der Häuser passend zum Auto der Kunden baut. Foto: Image by S3 Architecture, courtesy of Corcoran Country Living

Noch schiessen neue Projekte von Miami über Dubai bis Tokio wie Pilze aus dem Boden. Doch es stellt sich die Frage, ob das ein langfristiger Trend oder nur eine Modeerscheinung ist.