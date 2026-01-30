Apple überholt Samsung: Die neue iPhone-Generation beschert Apple ein Rekordquartal. Der Gewinn stieg um 16 Prozent. Besonders das iPhone-Geschäft wuchs – um 23 Prozent – und verdrängte Samsung als weltweit führenden Smartphone-Hersteller.

143,8 Milliarden Dollar Umsatz, 42 Milliarden Dollar Gewinn im Quartal

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Popularität der neuen iPhone-Modellreihe im vergangenen Weihnachtsgeschäft hat Apple ein Rekordquartal beschert. Der Konzern verdiente in drei Monaten unterm Strich gut 42 Milliarden Dollar.

Das war ein Gewinnanstieg von knapp 16 Prozent im Jahresvergleich. Der Quartalsumsatz stieg ebenfalls um rund 16 Prozent auf 143,8 Milliarden Dollar.

Das iPhone-Geschäft sprang im Jahresvergleich um 23 Prozent auf den Bestwert von rund 85,3 Milliarden Dollar hoch. Der Konzern nennt schon seit längerer Zeit keine Stückzahlen mehr. Nach Berechnungen von Marktforschenden stiess Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone den langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung vom Thron.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Auch das China-Geschäft kam nach zwischenzeitlicher Schwäche wieder in Schwung. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um zwei Prozent zu.