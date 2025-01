Während der Krise Meyer Burger verkauft Neuenburger Tochtergesellschaft Pasan

Der in der Krise steckende Solarzellenhersteller Meyer Burger verkauft seine Tochtergesellschaft Pasan mit Sitz in Neuenburg. Die Transaktion sei am gestrigen Montag über die Bühne gegangen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Publiziert: 07:20 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten