Der Pharmaauftragsfertiger Lonza baut seine Produktion in Visp weiter aus. Die neue Infrastruktur soll 2028 fertig sein – und 200 neue Arbeitsplätze bieten.

Lonza schafft 200 neue Jobs in Visp

Auf einen Blick Lonza investiert in die Produktion in Visp

Neue Infrastruktur generiert rund 200 neue Stellen

Produktionslinien mit 1200 Litern Fassungsvermögen auf 2000 Quadratmetern

Lonza investiert in die Produktion in Visp: Geplant ist der Aufbau von zwei zusätzlichen Produktionslinien für die Herstellung verschiedener Biokonjugate. Die zusätzlichen Linien sind auf ein Fassungsvermögen von je 1200 Litern auf einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern ausgelegt.

Die Investitionen in die neuen Anlagen und die entsprechende Infrastruktur sollen die Produktionskapazitäten erhöhen, um die steigende Nachfrage seitens der Kunden zu decken, teilte Lonza am Dienstag mit. Die neuen Produktionslinien sollen ab 2028 den operativen Betrieb aufnehmen und rund 200 neue Stellen schaffen.

Lonza baut an mehreren Orten aus

Lonza erhöht die Produktionskapazitäten derzeit an verschiedenen Orten. So wurde vor kurzem die Erweiterung einer Anlage in Basel abgeschlossen.

Ausserdem hat Lonza im September von der Zulassungsstelle Swissmedic grünes Licht für eine neue Multiprodukt-Anlage erhalten, ebenfalls in Visp. Und in den USA baut das Unternehmen derzeit eine Produktionsanlage für Endotoxin-Tests am Standort Walkersville im Bundesstaat Maryland aus.