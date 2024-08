PDD-Aktie schmiert ab Temu-Gründer Colin Huang verliert 14 Milliarden Dollar – an einem Tag

Die riesigen Gewinne der Temu-Muttergesellschaft PDD sind in Gefahr. Am Montag brach die Aktie deshalb um fast ein Drittel ein. Gleichzeitig will die Plattform ihr schlechtes Image aufpolieren.