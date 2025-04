Neue Nintendo-Konsole Switch 2 kommt am 5. Juni in den Verkauf

Logo der Nintendo Switch Foto: PHILIP FONG

AFP Agence France Presse

Die neue Videospielkonsole von Nintendo, die Switch 2, geht am 5. Juni in den Verkauf. Der japanische Konzern gab das Startdatum des Nachfolgers der erfolgreichen Switch aus dem Jahr 2017 am Mittwoch bei einer zweistündigen Videopräsentation der Konsole bekannt. Die Switch 2 behält demnach viele der Funktionen des Vorgängers, einschliesslich der abnehmbaren «Joy-Con»-Controller, verfügt aber über einen grösseren, höher auflösenden Bildschirm und eine bessere Rechenleistung.

Nintendo hatte im Januar erste Einblicke gewährt, die bereits den Eindruck erweckt hatten, dass nicht mit revolutionären Neuerungen, sondern eher einer verbesserten Variante des Vorgängers zu rechnen war. Eine nun vorgestellte neue Funktion ist etwa eine Taste am Controller zur Aktivierung des «GameChats», damit Spieler während des Spiels miteinander sprechen können.

Angekündigt wurde ausserdem eine neue Version des legendären Rennspiels Mario Kart. Neben den klassischen Renn-Modi können die Spieler von «Mario Kart World» auch die digitale Mario-Welt abseits der Rennstrecken erkunden. Das Spiel ist den Angaben nach im Preis der Konsole enthalten. Den Preis nannte der Konzern jedoch noch nicht.

Die Switch setzt auf ein Hybridkonzept: Die Konsole ist klein und handlich und für das Spielen unterwegs geeignet. Zugleich kann sie an einen Fernseher angeschlossen werden. Die erste Version fand in allen Altersgruppen Anklang und verkaufte sich bislang weltweit rund 150 Millionen Mal.

Nintendo hatte in der vergangenen Zeit versucht, sich mit Investitionen in den Bereichen Film und Themenparks breiter aufzustellen. Das Kerngeschäft ist jedoch nach wie vor stark auf Videospiele ausgerichtet. Die Verkäufe der mittlerweile in die Jahre gekommenen Switch gingen zuletzt zurück. Nintendo setzt nun darauf, dass der Nachfolger ebenso erfolgreich wird.